Haber Global’da yayınlanan “Kürşat Tüzmen’le Benim Şehrim” televizyon programının çekimleri için Çorum’a gelen Devlet eski Bakanı Kürşad Tüzmen, Alaca ile Boğazkale’yi de ziyaret etti.

İlk olarak Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu’yu makamında ziyaret eden eski Bakan Tüzmen’e ilçe ile ilgili çeşitli bilgiler verildi. Alaca Kaymakamı Hicabi Aytemür’ü de ziyaret eden Tüzmen, ilçenin meşhur tulumba tatlıcısı Haliloğlu Tatlıcısı’na giderek çekim yaptı.

Alaca Battal Dede Parkı’na geçerek Alaca Halk Eğitim Merkezi usta öğreticileri tarafından hazırlanan ilçeye özgü farklı lezzetleri tadan eski Bakan Tüzmen, Alacahöyük örenyerini de ziyaret ederek Kazı Başkanı Prof. Dr. Tayfun Yıldırım’dan çeşitli bilgiler aldı.

Devlet eski Bakanı Kürşat Tüzmen, Alaca’nın ardından Boğazkale’ye giderek burada hem Hitit medeniyetine başkentlik yapan Hattuşa Örenyeri’ni, Boğazkale Müzesi’ni gezdi hem de ilçede bazı çekimler yaptı.

Yapımcılığını ICNN’in üstlenmiş olduğu “Kürşad Tüzmen’le Benim Şehrim” programı her Pazar saat 11.15’te Haber Global’de yayınlanıyor.



(Volkan SINAYUÇ)

