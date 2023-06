Kurban Bayramı nedeni ile bir kutlama mesajı yayınlayarak “Selam olsun İbrahim’e”, “Selam olsun İsmail'ce teslim olanlara” görüşüne yer veren TÜRKAV Başkanı İsmail Deli, tüm Çorumluların, Türk milletinin ve İslam aleminin bayramını kutlayarak bayramın tüm dünyada huzur ve barışa vesile olmasını diledi.

Kurban’ın kelime anlamı olarak “Yaklaşmak, Allah'’a yakınlık sağlamaya vesile olan hediye” anlamına geldiğini, İslâm'daki sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın somut, canlı bir örneği olduğunu ve Kurban bayramında hediye edilen kurbanlardan sadece varlıklı olanlar değil, yoksulların da istifade ettiğini söyleyen İsmail Deli, Saffat Suresi’nde “Selam olsun İbrahim’e...” denilerek bu ibadetin önemine vurgu yapıldığını açıkladı.

Bayramların, vefanın sırrını hatırlamanın ve sadakatin zenginliğini, tanışmanın ve kaynaşmanın derin muhabbetini yaşadığımız ve yaşattığımız eşsiz zamanlar olduğunu kaydeden Deli mesajında şu görüşlere yer verdi: “Bayramlar, milli ve manevi dayanışmanın, birlik ve dirlik halinde yaşamanın, barış ve kardeşlik ruhuyla bezenmenin kutlu dönemleridir. Beşeriyetin yüksek gerilim yüklü bugünkü ortamında bayramın vaaz ve vaat ettiği insani, irfani, vicdani ve ahlaki mesajlarına fevkaladenin fevkinde ihtiyaç vardır.

Bilinmelidir ki: Kavganın, fitnenin, ayrışmanın, terörün ve kargaşa çıkarmanın sonu yoktur. Bu vatan 84 milyon Türk vatandaşının has bahçesidir. Çünkü biz Diyarbakır’da kesilen kurbanın duasına Edirne’de amin diyen, İstanbul’da uzatılan eli Şırnak’ta tutan, Hatay’da, Kahramanmaraş’ta, Adıyaman, Malatya ve Gaziantep’te akan göz yaşını ve “sesimi duyan var mı?” feryadını yüreğinde hisseden ve uykuları kaçan faziletli, irfanlı ve merhametli bir milletin evlatlarıyız. Hiç kimse heveslenmesin; Bu ülkeye yeminimiz var. Bin yıllık kardeşliğimizi bozamayacaklar”

Bayram tatili nedeni ile seyahat eden vatandaşlara can güvenliklerini riske atmadan trafik kurallarına uymaları tavsiyesinde de bulunan Deli,

“Bu duygu ve düşüncelerle vatanımızın her köşesindeki aziz vatandaşlarımızın, nerede yaşarsa yaşasın, kökeni, mezhebi, anasının dili ne olursa olsun tüm vatandaşlarımızın, depremde eş, dost, akraba, arkadaş, ana, baba ve evlatlarını kaybetmiş depremzede kardeşlerimizin, şehit ailelerimizin, gazilerimizin, bize bu toprakları yurt yapan Atalarımızın ve Türk-İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı’nı tüm içtenliğimle tebrik eder, nice bayramlara bir ve beraber olarak ulaşmayı Cenab-ı Allah’tan niyaz ederim . Ne mutlu Türk'üm diyene” şeklinde konuştu.