Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) işbirliğinde; “Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş” sloganıyla sürdürülen 2023 Yılı Vekaletle Kurban Organizasyonu'na il ve ilçe müftülüklerinin de desteği ile sürüyor.

Bu kapsamda Saat Kulesi’nde açılan bağış standında vatandaşa bilgi verilirken, yurt içinde ve yurt dışında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak kurbanlar için makbuz karşılığı bağışlar alınıyor.

Müftü Biçer, TDV’nin hayırseverler ile ihtiyaç sahibi insanlar arasında köprü vazifesi gördüğünü belirterek, 2023 yılında belirlenen vekalet yoluyla kurban bağış ücretinin yurt dışı için 2.750 TL, yurt içi içinse 5.950 TL olduğunu dile getirdi.

Geçen yıl 3 bin adet bağış alındığını da kaydeden Biçer, bu yıl şimdiden 1000 bağışa ulaştıklarını, bayrama kadar bağış alınmaya devam edileceğini kaydederek tüm hayır sahiplerine teşekkür etti.