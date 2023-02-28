Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde gönüllü din görevlileri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocuklar için çalışıyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yardım seferberliği başlatan Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), afetzedelerin maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Bu kapsamda Çorum İl ve İlçe Müftülüklerinde görevli Kur'an kursu öğreticileri, deprem bölgesindeki çocuklar için gönüllü olarak çalışmak üzere yola çıktı.

Kahramanmaraş’ta çadırkentlerde kalan depremzede aileleri ziyaret ederek manevi rehberlik hizmeti sunacak ve çocuklarla da özel olarak ilgilenecek olan Kur'an kursu öğreticileri, İl Müftülüğü önünden dualarla uğurlandı.

(Volkan SINAYUÇ)

