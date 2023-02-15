Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı, Kahramanmaraş'ta art arda meydana gelen depremlere ilişkin bölgeye yardımlarını ulaştırmak için büyük çaba sarf ediyor.

Bu çerçevede Çorum Müftülüğü Hıdırlık Kur’an Kursu hafızlık öğrencileri hocalarının nezaretinde, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını ve çevrelerinden topladıkları yardımları depremden etkilenen kardeşleri için bağışlayarak kampanyaya destek oldu. Toplanan yardımları Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Çorum Şubesi yetkilisine teslim eden hafız öğrenciler, Çorum İl Müftüsü Muharrem Biçer’i makamında ziyaret etti.

Müftü Biçer de hafız öğrencilere böyle duyarlı bir davranışta bulunmalarından ötürü teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

