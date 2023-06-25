En mutlu günlerimiz olan bayramlarda can ve mal kayıplarına sebep olabilecek trafik kazalarına meydan verilmemesi için kurallara titizlikle uyulmasının zorunlu olduğuna dikkat çeken Muhtar Belli, “Aşırı sıcaktan asfaltın erimesi veya ani yağışlar nedeniyle yolun kaygan hale gelmesi, kazalara davetiye çıkarabiliyor. Kazaların çoğunlukla sürücü hatalarından kaynaklandığını da dikkate alırsak, trafik yoğunluğunun belki 10 kat arttığı bu günlerde, sürücülerimizin dikkatsiz davranmaya hakları yok” diye konuştu.