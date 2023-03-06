Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu üyeliği ve Dünya Su Konseyi Yönetim Kurulu üyeliği görevleri devam eden Çevre ve Orman Bakanlığı ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı eski Müsteşarı, eski Başbakan Başdanışmanı, emekli DSİ Genel Müdürü, hemşehrimiz Prof.Dr. Lütfi Akca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde yapılan Ulusal Risk Kalkanı Modeli’nin ilk toplantısında, su kaynaklarının yönetimi konusunda fikirlerini ve önerilerini ifade etti.

Ana gündem maddesini Kahramanmaraş merkezli depremlerin oluşturduğu toplantıda söz alan Prof. Akca, özellikle son 20 yılda yapılan DSİ yatırımları ile toplam baraj sayısının 992 ye ulaştığını, su tesisi altyapısının çok güçlü hale geldiğini, yeni dönemde su kaynakları yönetiminin güçlendirilmesi, kuraklık, sel ve taşkın risklerine daha dirençli hale gelebilmek için yapılması gereken yeni yasal, idari ve teknik çalışmalar hakkında bilgi verdi. (Haber Merkezi)

