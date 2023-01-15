Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, ikinci yarı öncesinde camiaya birlik çağrısında bulundu. Taraftarlardan son düdüğe kadar destek isteyen Başkan Yalçın, yönetim olarak üzerlerine ne düşüyorsa yaptıklarının altını çizerken, hep birlikte savaşarak şampiyonluk kupasını Çorum’a getirmeyi arzuladıklarını dile getirdi.

Başkan Oğuzhan Yalçın’ın “Kıymetli Çorum Futbol Kulübü camiası” diye başlayan açıklaması kısmen şöyle:

SON DÜDÜĞE KADAR DESTEK

“…Sizlere sezon başında söylediğim bir cümlemi hatırlatmak isterim. Bir maçla şampiyonluk kazanılmaz ve kaybedilmez. Camiaya göstermiş olduğunuz coşkulu ve ilham verici desteğinizi son düdük çalana kadar, aynı tempoda hissetmek bizim için çok önemli. Unutmayın ki, taraftardan aldığımız enerji şampiyonluk yolundaki en büyük özgüven ve güç kaynağımızdır.

ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPTIK

Ligin ikinci yarısı çok daha zorlu olacak. Mücadeleler daha kora kor, savunmalar daha çetin, ataklar daha etkili ve acımasız. Bu bilinçle şahsım ve yönetim kurulu üyelerimiz temsil ettiği güce yakışan, memleketin ve takımın olması gerektiği bir üst lige yükselmek adına masa başında yapılması gereken tüm hamlelerin en iyisini yaparak, Çorum’a yakışan bütün aksiyonları eksiksiz şekilde yerine getirmiştir.

BEN HALA KAPTAN OĞUZHAN’IM

Yine sezon başında söylediğim gibi değişen bir şey yok. Ben, kaptan Oğuzhan Yalçın. Kaptanlık pazubandım hala kolumda, takım elbiseden görünmüyor. Sizlerin de bayrakları ve meşaleleri her daim cebinizde olsun. Bu kupayı Çorum’a getirmek adına hep beraber savaşacağız ve kazanacağız. Bu doğrultuda, taraftarımızın çok daha coşkulu ve arzulu şekilde bizi desteklemelerine ihtiyacımız var.”

(Hüseyin AŞKIN)

