Ziraat Türkiye Kupası’nın 3.Eleme Turu eşleşmeleri dün İstanbul’da yapılan kura çekimi ile belirlendi. 2.Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, ligdeki rakiplerinden İstanbul temsilcisi Esenler Erokspor’la eşleşti.

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda, saat 14.00’te başlayan kura çekim törenine, Süper Lig Kulüplerinden Sorumlu TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Müslüm Özmen, 1.Lig kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Talat Papatya, 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can ile TFF Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın, kulüp başkan ve yöneticileri katıldı.

MAÇ ÇORUM’DA

68 takımın mücadele edeceği 3.eleme turunda eşleşmeler kura ile belirlenirken, Çorum FK seri başı oldu. Kura çekiminde ilk Çorum FK’nın rakibi belli oldu. Kırmızı-siyahlı kulüp, ligde de aynı grupta rakip olduğu Esenler Erokspor’la eşleşti.

3.Eleme Turu maçları 18-19-20 Ekim tarihlerinde, tek karşılaşma üzerinden, eleme usulüne göre oynanacak. Çorum FK, Esenler Erokspor’la Çorum’da karşılaşacak.



(Hüseyin AŞKIN)

