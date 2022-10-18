Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak maçı, Ardahan bölgesi C klasman hakemlerinden Doğu Yılmaz yönetecek. Saat 14.00’te başlayacak maçta, Doğu Yılmaz’ın yardımcılıklarını ise Trabzon bölgesinden Ünal Doğru ve Yakup Bulut yapacak. Sinop bölgesinden Erdal Yılmaz da maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

5 MAÇTA 1 GALİBİYET

Hakemlik kariyerinde bugüne kadar 74 klasman maçında düdük çalan orta hakem Doğu Yılmaz, Çorum FK’nın tam 5 maçını yönetti. Yılmaz, kariyerinde en çok Çorum FK ve Sultanbeyli Belediye’nin maçlarını yönetti.

Çorum FK, Doğu Yılmaz’ın yönettiği maçlarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi alırken, Çorum FK’lı futbolcular bu maçlarda 10 sarı kart, rakip takım oyuncuları ise 14 sarı, 1 kırmızı kart gördüler. Çorum FK, Doğu Yılmaz’ın yönettiği maçlardaki tek galibiyetini 2016-2017 Sezonunda, evinde Beylerbeyi’ni 3-1 yenerek alırken, 2017-2018 sezonunda, evinde Tekirdağspor’la, 2018-2019 sezonunda ise deplasmanda Bağcılarspor’la 1-1 berabere kaldı. Kırmızı-siyahlı ekip, 2015-2016 sezonunda, evinde Batman Petrolspor’a 1-0, 2018-2019 sezonunda ise deplasmanda Gölcükspor’a 1-0 yenildi.

Yılmaz, Esenler Erokspor’un ise bugüne kadar sadece 1 maçını yönetti. İstanbul temsilcisi o maçta 2018-2019 sezonunda, evinde Bergama Belediye’yi 4-3 yendi.

(Hüseyin AŞKIN)

