Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, geçmişte tarım arazisi olarak bilinen, belediye binası merkezli, tuğla ve kiremit fabrikalarının olduğu kısımların 10 kat imar planı olduğunu dile getirerek, “Hak kaybına uğratmadan, oradaki daire sayılarını azaltmadan katları düşürmekle ilgili de bir karar aldık. Bu noktada da İmar Müdürlüğü’müz çalışmalarını aşağı yukarı tamamladı. Kimsenin hak kaybına uğramasına müsaade etmeden oradaki inşaat alanlarını daraltmadan, dikey değil, yatay mimari ile ilgili çalışmamızı sonlandırdık. Nihai kararımızla birlikte bunu da kamuoyu ile paylaşacağız” dedi.

Başkan Aşgın, imar planındaki değişiklik kararının depremden 6 ay önce alındığını ve 6 aydır bu plan üzerinde çalıştıklarını ve depremden önce de bitirdiklerini ifade etti.

İmar planı ile ilgili yapılan değişiklikte son rötuşların yapıldığını belirten Aşgın, “Bunu ilan edeceğiz. 10 katlı olan Kunduzhan Mahallesi’nde, Çöplü Mahallesi’nde, Çepni Mahallesi’ndeki birçok noktada çalışmayı tamamladık, bu çalışmamız neticesinde dikey mimariyi yatay mimariye dönüştürüyoruz. Kat adetini de hak kaybına uğramadan düşürüyoruz” diyerek, çalışmayı tamamladıklarını belirtti. (Tugay GÖKTÜRK)

