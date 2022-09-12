Çeltik üretiminde ön plana çıkan köylerden birisi olan Kumbaba’da üreteciler ve vatandaşlarla sohbet eden CHP İl Başkanı Tahtasız, sorun ve talepleri dinledi.

OKUL AÇILIYOR

Mehmet Tahtasız, yaklaşık 20 yıl önce kapanan ve 2022-2023 eğitim öğretim dönemi ile birlikte yeniden açılacak olan Kumbaba İlkokulu ile Yaşam Merkezi binasını inceleyerek Köy Muhtarı Satılmış Güven ve CHP İlçe Başkanı Sadık Eker’den bilgi aldı.

Muhtar Güven, okul binasının dünden itibaren yeniden eğitim-öğretime açılacağını, binanın yapımının tamamlandığını, öğrencilerin her türlü ihtiyacına cevap verebilecek özellikle bir okul binası yapıldığını dile getirerek, bina ile iç içe olan Yaşam Merkezi’nde ise Halk Eğitim Merkezi ile işbirliği halinde okur – yazarlık, seracılık, arıcılık gibi kurslar düzenleneceğini açıkladı.

Mehmet Tahtasız, daha sonra çeltik üreticileri ile sohbet etti, mevcut durum hakkında bilgi aldı. Kızılırmak kenarında çeltik tarlalarını inceleyen Tahtasız, üreticilere hayırlı, bol kazançlı, bereketli bir sezon diledi.

CHP İl Başkanı Tahtasız’a ziyareti sırasında; Osmancık İlçe Başkanı Sadık Eker, İl Başkan Yardımcıları Duran Arslan, Osman Soylu ve Burhan Erdem de eşlik etti.



(Haber Merkezi)

