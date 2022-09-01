Çorum Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından düzenlenen Kulüplerarası Minikler Futbol Turnuvası’nda heyecan sona erdi. 33 takımın katılımı ile start alan turnuvanın finalinde Akkent Gençlikspor ile Çorum İdmanyurdu takımları karşı karşıya geldi. İtfaiye Sahası’nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Akkent Gençlikspor ilk yarıyı Kaan Yılmaz’ın golü ile 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda Çorum İdmanyurdu beraberlik golü için saldırırken, Akkent Gençlikspor Kaan ile bir gol daha bularak maçı 2-0 kazanarak şampiyonluk ipini göğüslerken, Çorum İdmanyurdu ise ikinci olarak tamamladı.

Normal süresi 3-3 sona eren üçüncülük maçında ise penaltı atışları sonunda Mimar Sinan’ı 7-5 mağlup eden Mavi Ay Gençlikspor üçüncü, Mimar Sinan ise dördüncü oldu.

KUPALAR VERİLDİ

Kulüplerarası Minikler Futbol Turnuvası’nda dereceye giren takımların kupaları düzenlenen törenle verildi.

Akkent Gençlikspor ile Çorum İdmanyurdu arasında oynanan final maçının ardından düzenlenen törene, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak, TÜFAD Başkanı Yasin Aksoy, İl Hakem Kurulu Başkanı Özcan Genel, TFFHGD Başkanı Ahmet Ecevit, Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, ASKF Yönetim Kurulu Üyeleri, kulüp temsilcileri katıldı.

Kupa töreni öncesi Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ve ASKF Başkanı Ferhat Arıcı günün anlam ve önemini içeren birer konuşma yaptılar. Daha sonra Kulüplerarası Minikler Futbol Turnuvası’nda şampiyon olan Akkent Gençlikspor’a, ikinci olan Çorum İdmanyurdu’na, üçüncü Mavi Ay Gençlikspor’a ve dördüncü Gençlik Mimar Sinanspor’a kupaları ve madalyaları verildi.



(Rıfat KARA)

