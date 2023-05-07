Proje ile dünyada ve ülkemizde öğretmen ve öğrencileri bir araya getiren eTwinning portalı ile eğitime katkı sağlanması amaçlanıyor.

Türkiye ve Azerbaycan ortaklı “kültürlerarası edebiyat” eTwinning projesi 12 ortaktan oluşuyor. Projenin kuruculuğunu Çorum Bilge Kağan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden Eylem Kandemir ve Azerbaycan Sumgayıt, 26 nömralı tam orta mektepten Terane Muradova üstleniyor. Projenin diğer ortakları; Çorum Ömer Derindere Fen Lisesi’nden Bilal Öztürkut, Ankara Şehit Sebahattin Koçak Kız İmam Hatip Lisesinden Gülten Daş, Çorum Alaca Hafız Süleyman Coşkun Anadolu İmam Hatip Lisesinden Mustafa Öztürk, Çorum Alaca Hafız Süleyman Coşkun Anadolu İmam Hatip Lisesinden Zehra Yılmazoğlu, Çorum Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden Sevil Çiftçi, Artvin Yusufeli Şehit Dursun Acar Anadolu İmam Hatip Lisesinden Hacer Gül Bağcı, Kastamonu Cide Bayram Yusuf Aslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden Elif Noyan, Romanya Simion Mehedinti Lisesinden Gina Bordea, Diyarbakır Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesinden Zeynep Keskin’den oluşuyor. .

Bilge Kağan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak görev yapan ve aynı zamanda proje kurucusu olan Eylem Kandemir, bu projenin okula ve öğrencilerine yeni bir vizyon, eğitime yeni bir bakış açısı katacağını düşündüklerini söyledi. (Haber Merkezi)