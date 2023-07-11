Güpür Hamamı'nın da bulunduğu bölge Saat Kulesi, Velipaşa Hanı, Ulu Camisi, Arastası, İstiklal İlkokulu, Paşa ve Alipaşa Hamamları, Belediye Binası, Taş Mağazası, Dikiciler Arastası ile geleneksel çarşı oluşumunun tipik bir örneğini hala sürdürmektedir.

Selçuklu Döneminden Osmanlı’ya ve Cumhuriyet’e kadar geniş bir dönemin izlerini barındıran bu bölge, tam anlamıyla Çorum'un tarihi, kültürel, iktisadi ve sosyal hayatının gözlemlendiği bir odak olma özelliğine sahiptir.

Çorum Belediyesi'nin şehrin kültürel görünürlüğünü sağlamaya yönelik girişimleri doğrultusunda son yıllarda bölgede gerçekleştirdiği faaliyetler önemlidir. Ve turistik bir çekim noktasına dönüşen bölgenin tek eksiği, şehrin somut olmayan kültürel mirasının sergilendiği "tematik müzeler"dir (Leblebi Müzesi, Gastronomi Müzesi, Edebiyat Müzesi, Bakırcılık Müzesi vs.).

Hâlihazırda harap durumda olan ve Belediyenin mülkiyetine alınan Güpür Hamamı bunun için biçilmiş kaftandır ve yapının özgün işlevi de dikkate alındığında tarihi hamamın Çorum'un köklü hamam kültürünün sergileneceği bir "hamam müzesi"ne dönüşümü modem korumacılık ilkeleri açısından da en uygunudur.