Ankara’da faaliyet gösteren Vakıf 19 da, “Hititler Büyükelçiliklerde” projesi kapsamında, Rus turistlerin Hitit uygarlığına ilgilerini çekmek amacıyla girişimde bulundu. Vakıf Başkanı Alper Bilan, Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürü Yusuf Kıraç ile birlikte Rusya Federasyonu Büyükelçiliği Müsteşarı Doç.Dr. Aleksandr Sotniçenko’yu ziyaret etti.

Çorum’u “marka şehir” yapmak amacıyla Hitit uygarlığının tanıtımına büyük ağırlık verdiklerini belirten Alper Bilan, bu doğrultudaki projelerini Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal’a ilettiğini hatırlatarak şöyle konuştu:

“Rusya Büyükelçiliği ile gerçekleştireceğimiz proje, Rus ve Çorum firmaları, iş insanları arasında iletişim kurulmasını, kültür turizmine ilgi duyan Rus turistlerin Hattuşa, Alacahöyük ve Şapinuva’ya çekilmesini kapsıyor. Rusya Federasyonu Büyükelçiliği Müsteşarı Sayın Doç.Dr. Aleksandr Sotniçenko ile yaptığımız ortak akıl toplantısı son derece verimli geçti. Çok olumlu gelişmeler sağlayacağımıza inanıyorum” diye konuştu. (Haber Merkezi)

