Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremin Çorum’da da hissedilmesinin ardından Çorum Belediyesi, deprem nedeniyle psikolojimken etkilenen vatandaşlar için Buhara Kültür Merkezi, Mimarsinan Kültür Merkezi, Bahçelievler Kültür Merkezi ve İkbal Kültür Merkezi’nde isteyen vatandaşlara sıcak çorba ve çay ikram edileceğini duyurdu.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın yaptığı açıklamada, “Olağan dışı bir gün yaşıyoruz. Rabbim böylesine bir afatı bir daha bu millete yaşatmasın inşallah. Artçı sarsıntılardan kaynaklı olarak Çorum’da da hissedilen depremler nedeniyle evlerine girmek istemeyen hemşehirlerimizi kültür merkezlerimize davet ediyoruz. Sıcak çorba ve çay ikramlarımız sürekli olarak devam edecek” şeklinde konuştu.

Ayrıca Başkan Aşgın, evlerine gitmeyen ve buralarda kalan vatandaşları ziyaret ederek moral verdi.



(Volkan SINAYUÇ)

