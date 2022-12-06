Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Kültür Ekonomisi ve Kültürel İstihdam İstatistikleri’ni açıkladı. Kültür harcamaları 2021 yılında 2020 yılına göre yüzde 31,8 artarak 79 milyar 530 milyon 334 bin TL oldu. Kültür harcamalarının, gayrisafi yurt içi hasılaya oranı 2021 yılında yüzde 1,1 olarak gerçekleşti.

2021 yılında toplam kültür harcamaları içinde genel devlet harcamalarının payı yüzde 52,4 oldu. Genel devlet kültür harcamaları önceki yıla göre yüzde 25,1 artarak 41 milyar 698 milyon 592 bin TL olurken harcamaların yüzde 72,2'si merkezi devlet bütçesinden gerçekleşti. Genel devlet kültür harcamalarında en yüksek pay yüzde 17,8 ile mimarlık alanında oldu.

Konuyla ilgili TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada hanehalkı kültür harcamasının yüzde 20,5'i televizyon ve ekipmanı alımına yapıldığı, kültürel sektörlerdeki girişimlerin cirosu yüzde 61,4; kültürel mal ihracatı yüzde 110,6 artarken kültürel mal ithalatı yüzde 29,8; kültürel istihdam yüzde 8,4 arttığı belirtildi.

(Haber Merkezi)

