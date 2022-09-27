Çorum Belediyesi tarafından başlatılan kültür gezileri için kayıtlar başladığı gün bitmesinden dolayı Çorum halkına sert bir uslüple kayıtların dolduğunu söyleyerek tartışma çıkardılar.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın geçtiğimiz Cuma günü müjdesini verdiği geziler kapsamında 1500 kişi İstanbul’un tarihi yerlerini gezme imkanı bulacak. “Dünyanın Merkezinden Kültürün Başkenti İstanbul”a sloganıyla başlatılan kültür gezileri için Velipaşa Hanı’nda oluşturulan kayıt bürosunun önü büyük bir arbede ile karşı karşıya geldi üç personelin çalıştığı kayıt bürosunda gelen halka sert üslupla hareket ederek vatandaşları geri gönderdiklerini ve bu duruma şahit olan Önceller Tavukçuluk sahibi Ömer Öncel bu durumu ilgili yerlere duyuracağını ve bu davranışın doğru bir davranış olmadığını yetkililerle görüşeceğini bildirdi.



(Haber Merkezi)

