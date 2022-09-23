Kültür gezilerinin 1 Ekim itibariyle ‘Dünyanın merkezinden kültürün başkenti İstanbul’a’ sloganıyla başlayacağını anlatan Aşgın, 26 Eylül Pazartesi günü itibariyle vatandaşların kayıt yaptırabileceğini söyledi. Kayıtların bizzat yapılması gerektiğini ve bir kişinin bir form doldurabileceğini, birden fazla form dolduramayacağını bildiren Aşgın, başvurular için Veli Paşa Hanı’nda özel bir alan oluşturulduğunu kaydetti.

Başvuruların 26 Eylül Pazartesi günü itibariyle saat 09.00-18.00 arasında yapılabileceği bilgisini paylaşan Aşgın, “Toplam kontenjanımız 1500 kişi. İlk etapta 1500 hemşehrimizi dünyanın merkezinden kültür başkenti İstanbul’a götüreceğiz. Başından sonuna ücretsiz olacak, Çorum Belediyesinin misafiri olacak hemşehrilerimiz. 3 farklı türde kayıtlar olabilecek, birincisi bayanlar, ikincisi erkekler üçüncüsü ise aileler için. Hangisine katılacaklarını başta hemşehrilerimiz beyan etmek durumunda. Biz onların gezilerini inşallah planlamış olacağız.” dedi.

Tarihte Hattuşa’nın Hitit İmparatorluğunun başkenti olduğunu ve İstanbul’un da Osmanlı İmparatorluğunun başkenti olduğunu belirten Aşgın, bu yolculuğun iki başkent arasında olduğunu söyledi.

Geziye katılabilmek için Çorum Merkez’de oturma şartının olduğunu dile getiren Aşgın, “Üniversite okuyan öğrencilerimiz bu konunun istisnası. Hitit Üniversitesinde okuyan öğrenciler kimlik belgelerini ibraz ederek gezilerimize katılabilirler. 15 Temmuz Şehitler Anıtımıza ilk ziyaretimizi gerçekleştiriyoruz. Süleymaniye’den Ayosafya’ya Yahya Efendi Dergahı’ndan hususen geziye koyduğumuz 7-8 Hasan Paşa Kabri’ne kadar ve 1453 Fetih Müzesi’ne kadar bir çok noktayı hemşehrilerimiz rehberler eşliğinde gezebilecekler. Program dahilindeki tüm müze girişleri de olmak üzere ulaşımlar, yemekleri belediyemiz karşılayacak.”

