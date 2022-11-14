Çorum Belediyesi’nin kültür etkinlikleri kapsamında düzenlediği kültür gezileri tamamlandı. Gezi kapsamında 42 kafile dünyanın merkezinden kültürün başkentine yolcu etti. Kültür gezileri ilk günlerden itibaren yoğun ilgi gördü. Her gün farklı bir kafilenin uğurlandığı geziler kapsamında toplam 1800 kişi İstanbul’u gezme imkânı buldu.

TÜM MASRAFLARI BELEDİYE KARŞILADI

Kafilelerde yer alan vatandaşlar rehber eşliğine iki gün süren İstanbul gezileri kapsamında birçok yer görme fırsatı buldu.

15 Temmuz Şehitler Anıtı ziyaretiyle başlayan geziler kapsamında, Çamlıca Camisi, Kız Kulesi, Ortaköy Camisi, Yahya Efendi Dergahı, 7-8 Hasan Paşa Kabri, Taksim Cumhuriyet Anıtı, Galata Kulesi ve Galata Mevlihanesi, Fatih Camisi ve Külliyesi, Süleymaniye Camisi, Gülhane Parkı, Sultan Ahmet Camisi, Örme Dikilitaş, Ayasofya Camisi, Kapalıçarşı, Yeni Cami, Mısır Çarşısı, Panorama 1453 Tarih Müzesi, Eyüp Sultan Camisi ve Pierre Loti Tepesi ziyaret edildi.

Öte yanda, program dâhilindeki müze girişleri, ulaşım, yemek ve konaklama masrafları da Çorum Belediyesi tarafından karşılandı.

“GEZİYE KATILANLARIN MEMNUNİYETİ, BİZLERİ MUTLU ETTİ”

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Dünyanın Merkezinden Kültürün Başkentine Yolculuk” sloganıyla başlatılan kültür gezerini vatandaşların yoğun katılımıyla tamamladıklarını söyledi.

Gezilere katılanların vatandaşların İstanbul’un görülmesi gereken en önemli mekânlarını rehber eşliğine gezdiklerini belirten Başkan Aşgın, “Bayanlar, erkekler ve aileler olmak üzere 3 farklı grupta kafileler düzenledik. İlk kafilemiz 1 Ekim’de yola çıkmıştı. Son kafilemiz de bu sabah Çorum’a döndü. Bugüne kadar toplam 42 kafilede 1800 hemşehrimiz İstanbul’u gezme imkânı buldu. Gezilerimize ilgi gösteren tüm hemşehrilerimiz mutlu bir şekilde Çorum’a dönmüş olması bizleri de memnun etti. Kültür gezilerinde emeği geçen mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.