Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihaleye 6 firma katıldı. İlk olarak firmaların teklif ve belgeleri incelendi.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile yapılan ve yaklaşık maliyeti 2 milyon 531 bin TL olarak belirlenen ihalede Bilim Turizm 1 milyon 831 bin 200 TL’lik teklif verdi.

Arda Turizm’in 1 milyon 879 bin TL’lik teklif verdiği ihalede, Yiğitcan Burak Tur Turizm 2 milyon 175 bin 55 TL’lik, FSM İletişim Eğitim 2 milyon 374 bin TL’lik, SİM Turizm 2 milyon 843 bin TL’lik ve Sivas Star Tur ise 2 milyon 950 bin TL’lik teklif sundu.

Komisyon Başkanı Sayın ihale sonucunun resmi yazıyla firmalara bildirileceğini açıkladı.

(Volkan SINAYUÇ)

