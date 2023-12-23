Remziye Cebe'nin eşi, Ayhan, Nusret, Hamza Cebe ve Saliha Baykal'ın babaları Çorum Müzesi ve Kütüphane'den emekli 85 yaşındaki Kulihan Cebe bir süredir Şehit Erol Olçok Eğim Araştırma Hastanesi'nde beynine pıhtı atması nedeniyle tedavi görüyordu. Geçtiğimiz Perşembe gecesi fenalaşan Kulihan Cebe yaşam savaşını kaybetti.

Merhumun cenazesi önceki gün Akşemseddin Camii’nde Cuma Namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından sevenleri tarafından Ulumezar’da toprağa verildi.

Camide ayrıca Çorum Belediyesi çalışanlarından Oğuzhan Çetin’in eşi Yıldız Çetin ile Nazmiye Bilge ve Satılmış Koyun’un da cenaze namazları kılındı. Cenazelere Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ile çok sayıda vatandaş da katılarak merhum ve merhumelerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.