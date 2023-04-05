Türkiye Hentbol Federasyonu'nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan Küçük Erkekler Türkiye Hentbol Şampiyonası 1-5 Nisan tarihleri arasında Çorum'da yapıldı. 15 takımın katılımı ile gerçekleşen şampiyonanın finali Tevfik Kış Spor Salonu'nda Trabzon Büyükşehir Belediyespor ile Ankara ODTÜ Spor Kulübü arasında oynandı. Saat 13.30'da başlayan karşılaşmayı Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, THF Yönetim Kurulu Üyesi Ediz Erkovan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Çorum Belediyesi Spor Hizmetleri Müdürü Nadir Solak, Gençlik ve Spor Şube Müdürü Rıfat Ceylan ve çok sayıda taraftar izledi. Mücadelenin ilk devresini Trabzon temsilcisi 2 sayı önde kapattı. İkinci devre denk bir mücadeleye sahne olurken, Trabzon Büyükşehir Belediyespor soyunma odasına 23-20 önde girdi. İkinci yarının üçüncü devresine iyi başlayan Ankara ODTU Spor Kulübü son bölümde oyunun kontrolünü Trabzon'a kaptırdı. Üst üste goller bulan Trabzon Büyükşehir Belediyespor devreyi 10-8 maçı da 33-28 kazanarak Türkiye şampiyonu oldu. Ankara temsilcisi ise ikincilik kupasını aldı.

ÜÇÜNCÜLÜK KUPASI BURSA'NIN

Final maçı öncesi Bursa Nilüfer Belediyespor ile Beşiktaş üçüncülük maçında karşı karşıya geldi. İlk devreden itibaren üstün bir oyun ortaya koyan Bursa temsilcisi ilk yarıyı 18-8 önde kapattı. İkinci yarıda da üstünlüğünü elinde tutan Bursa Nilüferspor 3.devreyi 11-6, maçı da 29-14 kazanarak üçüncülük kupasının sahibi oldu.

(Rıfat KARA)