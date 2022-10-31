DSİ tarafından ihale edilen Küçükhırka Göleti, yaklaşık 1500 dekar arazinin sulanmasını sağlayacak. 9 Kasım’da ihalesi gerçekleştirilecek olan gölet, yer tesliminin ardından 750 günde yapılması planlanıyor. 1 adet kil çekirdekli kaya dolgu tipinde gölet inşaatı yapımı, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacak.

1500 DEKAR ALAN SULU

TARIMA KAVUŞUYOR

Tarım alanında faaliyetleri ve ekilebilir arazisiyle Türkiye’nin önemli alanlarından birisi olan Alaca’da sulanabilir arazisi sayısı devlet yatırımlarıyla arttırılıyor. Bu kapsamda Küçükhırka Köyü göletinin yapılması ile birlikte ilçemizde de sulanabilir tarım arazisi sayısı artmış ve ekilen ürünlerdeki verim de arttırılmış olacak.

“İLÇEMİZE HAYIRLI OLSUN”

Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, DSİ ile yapılan görüşmeler neticesinde Küçükhırka göletinin ihale aşamasına geldiğini belirterek, “Yapım işi ihale ilanı gazetede yayımlandı. Yaklaşık 1500 dekar alan sulu tarım ile buluşacak. Bu da ilçemizin sulanabilir arazilerinin artması demek. İhalenin gerçekleştirilmesinin ardından yapımına başlanacaktır. İlçemize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

(Haber Merkezi)

