Alaca Belediyesi Başkanı Halil İbrahim Şaltu’nun yoğun uğraşları sonrasında ihaleye çıkan Küçükhırka Köyü Gölet işi için yüklenici firma Uğural İnş. Turz. Pet. San. Ve Tic. A.Ş. ile DSİ arasında iş sözleşmesi imzalandı.

Geçtiğimiz yılın 11’inci ayında ihaleye çıkan ve 09.01.2023 tarihinde sözleşmesi yüklenici firma Uğural İnş. Turz. Pet. San. Ve Tic. A.Ş. ile imzalanmasından sonra yakın zamanda çalışmalarına başlayarak Küçükhırka Köyü göletini tamamlayacak. İmza töreni DSİ 5. Bölge Müdürü İbrahim Yaroğlu ile yüklenici firma arasında gerçekleştirildi. Sözleşmesi imzalanan proje kapsamında Alaca Küçükhırka Köyü’nde temelden 32,94 m, talvegden 28,40 m yüksekliğinde, Kil Çekirdek Kaya Dolgu tipinde ve yaklaşık 157.000 m3 gövde dolgusu hacminde gölet yapılacak.

Proje ile Küçükhırka Köyü’ne ait brüt 142 ha ve net 124 ha tarım arazisi sulanacak. Göletin sözleşme bedeli ise 29 milyon 656 bin 656,00 TL olarak açıklandı.

Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, göletin Küçükhırka Köyü’ne hayırlı olmasını dileyerek, “Sulu tarımda önemli bir nokta olacak. Köy halkımıza hayırlı uğurlu olsun.” diye konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)

