Basın ilan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesi ile Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği doğrultusunda "Küçükçekmece Lagünü Havzası Fikir Projesi" yarışması düzenledi.

Yarışma alanı İstanbul ili Avcılar, Küçükçekmece, Esenyurt, Başakşehir ve Arnavutköy ilçeleri içinde yer alan Küçükçekmece lagünü havzasıdır. Yarışmanın konusu Küçükçekmece lagünü havzası ve kentsel etkileşim bölgesinin tanımlanan ilkeler çerçevesinde yeniden ele alan tasarım fikir projesinin hazırlanmasıdır.

Yarışma takvimi aşağıdaki gibidir:

• Yarışmanın İlanı: 27 Temmuz 2022, Çarşamba

• Soru Sormak için Son Tarih: 18 Ağustos 2022, Perşembe, 23.59 GMT+3

• Soruların Yanıtlarının İlanı: 22 Ağustos 2022, Pazartesi

• Projelerin Son Teslim Tarihi: 17 Ekim 2022, Pazartesi, 23.59 GMT+3

• Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi: 22 Ekim 2022, Cumartesi

• Kolokyum ve Ödül Töreni: 5 Kasım 2022, Cumartesi

Yarışmaya katılmak isteyenler 50 Türk Lirası şartname bedeli ödeyerek yarışmanın web adresindeki kayıt bölümünden (konkur.istanbul/kucukcekmece/kayit) kayıt yaptıracaklar.

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