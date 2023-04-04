Mahmut Atalay Gençlik Merkezi Judo Salonu’nda gerçekleştirilen il birinciliğine, 20 okuldan 12’si kız 36 sporcu katıldı. Keyifli ve çekişmeli müsabakalara sahne olan il birinciliği sonunda, kilolarında birinci olan sporcular, Türkiye şampiyonası öncesinde, 26-27 Nisan tarihlerinde, Kayseri’de yapılacak olan Yarı Final Grup Birinciliğine katılma hakkı kazandı.

Dereceye giren sporcular ve okulları şöyle:

Küçük kızlar

28 Kilo: 1. Büşra Mandacı (Mimar Sinan Ortaokulu) 32 Kilo: 1.Nuriye Elif Şirin (Süheybi Rumi İmam Hatip Ortaokulu), 2. Beren Ela Deniz (Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu)

36 Kilo: 1.Nisa Elik (Sakarya Ortaokulu), 2.Elif Sera Kürkçü (Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu), 3.Gülcan Azra Varlı (Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu), 3.Elasu Dilekçi (Gazipaşa Ortaokulu)

40 Kilo: 1.Ayşenur Çağıl (Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu), 2. Elif Karasu (Danişment Gazi Ortaokulu)

44 Kilo: 1.Elanur Kayalı (23 Nisan Ortaokulu), 2. Nehir Kerman (Yıldırım Beyazıt Ortaokulu)

48 Kilo: 1.Berra Temel (Dumlupınar Ortaokulu)

Küçük erkekler

26 Kilo: 1.Hasan Hüseyin Akpınar (Dumlupınar). 30 Kilo: 1. Seyfi Arda Dilekçi (Prof. Dr. Necmettin Erbakan İmam Hatip Ortaokulu), 2.Poyraz Adıkdı (Özel Bilgi Koleji),3. Kerem Toker (Süheybi Rumi İmam Hatip Ortaokulu), 3. Yiğit Nebi Bakırcı (Cumhuriyet Ortaokulu)

34 Kilo: 1.Umut Kabak (Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu), 2. Mert Gökçe (23 Nisan Ortaokulu), 3. Mustafa Yiğit Altıncı (Yıldırım Beyazıt Ortaokulu), 3. Mert Alp Delen (23 Nisan Ortaokulu)

38 Kilo: 1.Muhammet Sefa (Kocatepe Ortaokulu), 2. Eymen Efe Erul (Cumhuriyet Ortaokulu), 3. İsmail Rüzgâr Duru (Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu), 3.Kutay Yücel (Şehit Ali Karslı İmam Hatip Ortaokulu)

42 Kilo: 1.İbrahim Utku Kışla (Bahçelievler Öğretmen Salim Akaydın Ortaokulu) 46 Kilo: 1. Abdullah Yurttaş (Süheybi Rumi İmam Hatip Ortaokulu), 2. Yusuf Emir Coşkun (Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu), 3. Hasan Poyraz Armutcu (Mustafa Kemal Ortaokulu), 3. Dursun Eker (Prof. Dr. Necmettin Erbakan İmam Hatip Ortaokulu)

50 Kilo: 1.Talip Emir Kâhya (Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu), 2. Yağız Doğukan Doyran (23 Nisan Ortaokulu)

55 Kilo: 1. Yaset Dilekçi (23 Nisan Ortaokulu), 2. Efe Özkaraoğlu (Cumhuriyet Ortaokulu)

60 Kilo: 1. Hakan Semih Aydoğan (Süheybi Rumi İmam Hatip Ortaokulu) +60 Kilo: 1. Ali Emre Özten (Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu)