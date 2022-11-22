Gelecek Partisi İl Başkanı İsmail Barış Coşgunsu, AKP hükümeti döneminde büyüyen zincir marketlerin bir türlü düzeltilemeyen perakendecilik ve hal yasaları ile ülke genelinde pazar, manav ve mahalle bakkalları dahil olmak üzere fiyat belirleyen ve küçük esnafı bitiren kuruluşlar olmaya devam ettiklerini söyledi.

Bu zincir marketlere sözde fiyat dengesi getirmek maksadıyla Tarım Kredi Kooperatif Marketleri’nin de hükümet eliyle eklendiğini ifade eden Coşgunsu, “Sayın Cumhurbaşkanımızın söylemi ile kafalarına göre fiyat düzenleyen büyük marketlere karşı fiyat dengesini korumak amacı ile Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinin sayısının artırılması talimatı ile küçük esnafın belini bükecek yeni bir büyük market zinciri daha ülkemizde yerini almaya başladı” dedi.

Girdi maliyetlerini düşüremeyen, enflasyonu bir türlü dengeleyemeyen hükümet ve liyakatsiz yöneticilerin, girdi maliyetlerini düşürecek çalışmaları yapamadığını belirten Barş Coşgunsu, “Fahiş fiyat yükselttiği iddia edilen bu zincir marketlere gerekli yasal düzenlemeler ve denetlemeleri de yapamayarak, Tarım Kredi Marketleri ile fiyatları dengeleyeceğini, vatandaşın daha ucuz ürüne ulaşabileceğini zannetmektedirler” diye konuştu.

Geçtiğimiz günlerde AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’ın Tarım Kredi Kooperatif Marketi ziyaretinde amaçlarının bu marketlerin şube sayısını diğer zincir marketlerle aynı sayıya ulaştırarak fiyatlarda rekabet edebilir duruma gelebileceklerini söylediğini hatırlatan Coşgunsu, bu marketlerin zincir marketlerden daha pahalı olduğunu kaydetti.

Hükümetin popülist yaklaşımlardan bir an önce uzaklaşıp, akılcı ve rasyonel politikalar izleyerek vatandaşı, esnafı ve sanatkarı koruyacak yeni düzenlemeler ile itibarını yerlere düşürdükleri en ‘milli’ değerimiz olan Türk Lirasının da itibarını yükseltecek müdahaleleri derhal yapmaları gerektiği konusunda uyaran Gelecek Partisi İl Başkanı Coşgunsu, küçük esnafın ayakta duracak halinin kalmadığını, zincir marketlerin her türlü ürünü satan hale geldiğini bunun da küçük esnafı yok olma tehlikesi ile karşı karşıya bıraktığını sözlerine ekledi.

(Haber Merkezi)

