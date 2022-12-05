Çorum’da 21 Mayıs’ta Ulukavak Mahallesi Özgürevler 43. Sokak’ta bir düğüm merasimi sırasında başına isabet eden yorgun mermi ile ağır yaralanan Berke Düzgün, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmış, ardından da Ankara’ya sevk edilmişti.

OLAYDA 5 BİN 482 KOVAN İNCELENDİ

Olayın ardından her hangi bir silah ele geçirilmemesi üzerine yapılan araştırmada, aynı gün Bayat Mahallesi Bayat 1. Sokak’ta da bir düğün merasimi düzenlendiği tespit edilmiş, incelenen kamera kayıtları neticesinde 2’si yaşı küçük 27 şüpheli ve 287 kişinin ifadeleri doğrultusunda Çorum Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri ekipleri tarafından çalışma başlatılmıştı.

Düğün yerinde bulunan 5 bin 482 boş kovanın Samsun Kriminal Polis Laboratuvarında yapılan incelemesinde verilen uzmanlık raporu ile A.A.’nın tabancasının Berke Düzgün’ün başından çıkan mermi çekirdeği ile eşleştiği tespit edildi. Konu ile ilgili gözaltına alınan A.A., çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Ankara’da ki hastanede kafasındaki mermi ameliyatla çıkartılan ve tedavisi yoğun bakımda devam eden Berke Düzgün yaklaşık 6,5 aylık yaşam savaşını kaybetti.

3 çocuklu Kıymet ve Celal Düzgün çiftinin oğulları olan küçük Berke’nin Çorum’a getirilen cenazesi hastane morguna konulduktan sonra ikindi namazına müteakip Abdibey Camii’nde kılınan namazın ardından Çiftlik Mezarlığı’nda sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

(Tugay GÖKTÜRK)

