Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda düzenlenen etkinliğe Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü yetkilileri, kurum temsilcileri, iş insanları ve girişimciler ile birlikte Türk Patent ve Marka Kurumu personeli Sınai Mülkiyet Uzmanı Gökhan Kalkan katıldı.

Gökhan Kalkan tarafından katılımcılara “Patent ve Faydalı Buluş” konulu seminer verildi.

Seminerin açılış konuşması yapan Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, patent alımının önemine değinerek üreticilerin, girişimcilerin yeni ürünleri için mutlaka patent başvurusunda bulunmaları gerektiğini, patentli ürünün tüm imtiyaz haklarının patent sahibinde olacağını ve patentli ürünle ürünün mali haklarının korunacağını söyledi. Bazı işletmelerin bu olaya ticari sır olarak baktıklarını belirten Kubalı, patenti alınmamış bir ticari sırrın başkaları tarafından öğrenilip patenti alınması durumunda ilk üreticisinin mağdur olacağını belirtti.

Sınai Mülkiyet Uzmanı Gökhan Kalkan ise sunumunda “Fikri Haklar, Sınai Mülkiyet Hakkı Kavramı ve Türleri, Buluş Kavramı, Patent / Faydalı Model Kavramı ve Süreçleri, Patentlenebilirlik Kriterleri, Uluslararası patent işlem süreçleri, Patent Teşvikleri, Patent Ön Araştırma, Hizmet Buluşu ve Serbest Buluş Kavramları” gibi konulardan bahsetti.

İnsan düşüncesinin ürünü olan yeniliklerin sahiplerine verilen haklara “Fikri Haklar” denildiğini belirten Kalkan, telif haklarının Kültür Bakanlığı tarafından, Sınai Mülkiyet Haklarının ise Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından güvence altına alındığını söyledi.

Sınai Mülkiyet haklarının Buluş ( Patent / F.M.), Tasarım, Marka ve Coğrafi İşaret olduğunu belirten Kalkan sunumunda buluş kavramından ve buluşların güvence altına alınmasını sağlayan Patent ve Faydalı Model süreçlerinin nasıl işlediğinden bahsetti.

Seminer, soru cevap bölümünün ardından sona erdi.

(Volkan SINAYUÇ)

