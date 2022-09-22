Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı Aşure organizasyonu, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Ardından vakıf semah ekibi Kerbela Şehitleri anısına semahlar döndü. Protokol konuşmalarının ardından Aşure gülbengi okundu ve konuklara aşure lokması ikram edildi. Etkinliğe Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı, Belediye Başkan Yardımcısı Ünsal Yeter, İyi Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Güvenlik Şube Müdürü Erol Karasu, İstanbul’dan Aşur Nergis Dede, Tunceli’den Kul Ali Rıza Düzgün Dede, Aşık Ali Yusuf Baydan ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Aşure etkinliğinde vakıf başkanı Erdal Doğan’ın kaleme aldığı eserlerin sunulduğu kitap standı yoğun ilgi gördü. Aşıkların sazları ile çalıp söylediği deyişler ilgiyle dinlendi. Vakıf başkanı Doğan’ın ‘Balım Sultan’ muhabbeti ile etkinlik sona erdi.

“ÖMRÜNÜZ AŞURE TADI GİBİ OLSUN”

Ehlibeyt Kudret Dağı Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Nergis Baydan Doğan yaptığı selamlama konuşmasında aşurenin anlamının kendileri için çok büyük olduğunu, birliği, beraberliği, ham iken pişmeyi, pişince tek bir tadı lezzeti damağa kondurmayı öğreten bir tat olduğunu açıkladı. Aşurenin aslında huzurun, mutluluğun, birliğin ve beraberliğin tadı olduğunu belirten Doğan; “Dilerim ki artarak, çoğalarak hem aşuremizin tadına tat katarız hem de kendimizi aşure gibi olma yolunda ilerletmiş oluruz. Nitekim bu yolda ilerlemek için biz canlar çok ciddi bir süre zarfından beri her zaman her hareketimizi eyleme dökme çabası içerisindeyiz. Bizim amacımız bir yerlere varmak değil. Çünkü bu hayattaki şey güzel olmak ya da o güzelliğe erişmek değildir. Hayıtınızın bir döneminde güzel olabilirsiniz. Bir güzelliğe erişebilirsiniz. Maneviyat içinde bir halde olabilirsiniz. Amacımızda geldiğimiz noktayı bir yer bilip orada sabit kalmak değil hem orayı yaşatabilmek hem de hepinizle birlikte bir adım daha öne gidebilmektir. Hak’tan niyazım bunu birlikte başaracağız. Bütün ömrünüz aşure günü tadı gibi olsun isterim” diye konuştu.

DOĞAN : “DİNİMİZ İNSAN MEZHEBİMİZ VİCDANDIR”

Ehlibeyt Kudret Dağı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Erdal Doğan yaptığı konuşmada şunları söyledi. “Canlar; bizim dinimiz insan, mezhebimiz vicdandır. Vicdanını kaybetmiş bir insanın inanıyorum ki; inandığı da fasıktır. Çünkü yaratıcı bizim gönlümüzde taht kurmuştur. Sizin gönlünüzde taht kurmuştur. Bunu içerimizden çıkarıp atamayız. O, bizimle beraberdir. Bizimle beraber yiyor, bizimle beraber geziyor, içiyor, uyuyor, yatıyor, kalkıyor ve her vaktini her anını etten kemikten bürünmüş insanla yaşıyor. İşte sanmayın ki yüce Allah yukarıda. Sanmayın ki yerin altında. O, sizlerin yüreklerinde. Cemallerinde gözlerinden bakıyor, kulaklarından duyuyor, vicdanınızda da adaletini sağlıyor. İşte bunun adı yaratıcı olan Allah’tır. Bugüne kadar Allah’ın vermiş olduğu nefesi, güzelliği taşıyıp kendimi hiçbir çıkar, menfaat, mevkii yeri görmeksizin sadece bir inandığım dava uğruna kendimi inandığım yola kurban etmişimdir.

Bizler tüm dünyadaki 8 milyar kardeşimize birlik ve beraberlik çağrısı yaparak bir vücut olmaya aynı gönlü, aynı aşkı, aynı sevgiyi aynı bakışı bölüşmek paylaşmak için geldik. O içimizdeki ilahi muazzam güç bizi ayakta tutan izim yerde gökte aradığımız güç yaratmış olduğu düzenin içine gizlenmiş ve bizimle beraber doğayla beraber, mahlukatı ile beraber ve bütün evreni ile beraber iç içe sarmal olmuştur. Ondan dolayı sevgili canlar, davamız ilim ve Türkiye Cumhuriyeti bayrağı altında tek vücut olmak kardeş olmak aynı güzelliğin aynı aşkın aynı sevginin sevdanın peşinde yürümektir. Benim mana da davam unvan sahibi olmak değil hakikaten Allah’ın yarattıklarına kul olmak hizmet yapmak içindir.

VAKFIMIZ, KADINLAR TARAFINDAN KURULDU

Her insan bir şeye inanır. İşte bende İsa’nın inandığı gibi yüce Muhammed’in inandığı gibi Şah ı Merdan Ali’nin inandığı gibi vakfımız önünde bayrağı sallanan yüce Hünkarımızın inandığı gibi bende bir dava ya inandım. Davam, ‘dinim insan, mezhebim vicdandır. Hepinizin gönlüne yüreğine aşkına muhabbetine sağlık diyorum. Hepinizi bağrıma basıyorum. Benim küçüğüm büyüğüm birdir. Küçüklerimin gözlerinden büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Bacılarımın ayaklarından öpüyorum. Çünkü bacılar başımın tacıdır. Bu vakfımıza hizmet yapan canlarımızın yüzde 98’i de bacılardan oluşmuştur. Ne mutlu sizlere evlat sahibi olup ta onlara annelik yapıp şefkati ile bütün insanları bağrına basan bacılarımıza”

“ÇIKIŞ YOLUMUZ AKIL VE BİLİMDİR “

Programa katılan İyi Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı da ülkemizin sorunlarından çıkış yolunun akıl ve bilim olduğunu dile getirdi.

İnsan merkezli düşünen bir sistematiğin coğrafyasında yaşadığımızı, inanç sistematiğimizin de bu doğrultuda olduğunu söyleyen Özsaçmacı; “Pir i Türkistan Hoca Ahmet Yesevi’nin Anadolu’ya, Balkanlara diğer coğrafyalara göndermiş olduğu erenler Sarı Saltuk, Taptuk Emre, Hacı Bektaş Veli bu felsefe’nin Anadolu’da yaşamasını ve insan merkezli bir inancın oluşmasını sağlamıştır. Bugün içerisinde bulunmuş olduğumuz sıkıntılarımızın çözümü vardır. Bu çözümde bu kurallara 4 kapı 40 makama riayet ettiğimiz sürece bunların çözüleceği kanaatindeyim. Ortaçağ’da batı medeniyeti bunu düzeltmiş. Teologlarla, filozoflarla. Bizim çıkış yolumuz ilim insanlarında bilim insanlarında. Bu coğrafyada teologlar çalıştığında filozoflar çalıştığında biz bu cendereden bu zorluklardan çıkabilecek durumdayız.

Ülkemizde her türlü sıkıntılar olabilir. Bizler siyasiyiz. Siyaset gelip geçicidir. Siyaset için tarafınızı bir tarafta belirlemeyiniz. Siyaset 10 dakika sonra değişir. Ama inanç, sizler ve bizler bu coğrafyada sürekli yaşıyoruz. Bizim düşünce sistemimizde siyasi fikirlerden dolayı birbirlerine düşman olmak değil tahammül etmek vardır. O nedenden dolayı da filozoflara ihtiyaç vardır. Evelden bu filozofların adına erenler, babalar, veliler diyorduk. Bugün filozof diyoruz. Bugün durum değişmiş durumda. Bugünü ilime ve bilime dayalı bir şekilde değerlendireceğiz. O nedenle bizim çıkış yollarımız vardır. Ülke, insanlar bir şekilde krizler olur. Ekonomik sıkıntılar olur. Bunların hepsinin üstesinden geliriz. Sizlerin reyi ile milletin reyi ile bunlar değişir. Kim kime oy veriyorsa o gelip düzeltir sıkıntı yok. Ancak insanın içerisinde bulunan vicdansızlık, namussuzluk düzeltmemiz gereken üzerinde durmamız gereken problemdir. Bunu düzeltmenin yolu ve yöntemi de bu felsefeyi iyi anlamaktır. Aklı önceliğe getirmektir. Bununla alakalı öğretiler oldukça çoktur. Yüzyılımızda da Ehlibeyt Kudret Dağı Vakfı gibi sivil toplum kuruluşlarımıza güç ve destek vermek bunların önünü açacaktır. Düzenlenen aşure lokması etkinliğinin Hak katında kabul olmasını niyaz ediyorum” dedi.

Ehlibeyt Kudret Dağı Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Av. Ali Haydar Akkollu’nun vakfın şifanın ahlakın ve erdemin olduğu bir yer olduğunu dile getirdiği programda daha sonra Vali Yardımcısı Hakan Kubalı bir konuşma yaptı.

“BİRLİĞİ BOZAMAZLAR”

Ehlibeyt Kudret Dağı Vakfı’nın etkinliğini kutlayarak yeni Cemevi’nin hayırlı olmasını dileyen Vali Yardımcısı Kubalı; “Türk ulusunun birliği bütünlüğü, kardeşliği dayanışması her şeyin önündedir. Türkiye’nin ulusal çıkarları hepimizin bir arada yaşadığı bu kutsal vatanın bağımsızlığı hepimizin birlik ve bütünlüğüne bağlıdır. Ehlibeyt Kudret Dağı Vakfı’nın bu amaca hizmet etmesinden dolayı gönülden bu vakfa üye olan herkesi kutluyoruz. Anadolu coğrafyası tarih boyunca kendine özgü bir anlayış ve inançların yatağı olmuştur. Bunların en önemlisi Anadolu Müslümanlığı dediğimiz hümanizma Anadolu hümanizması. Kökü Hacı Bektaş Velilere Yunus Emrelere dayanan ve insan sevgisini temel alan vicdana merhamete kardeşliğe özgürlüğe bir olmaya ve aydınlanmaya dayanan inanın en yüce değer olduğu anlayışına dayanan bir felsefe. Bu coğrafyada bu anlayış tarih boyunca bu yurdun bu vatanın kendi öz anlayışı olmuştur.

Anadolu coğrafyasının ürettiği bu Anadolu aydınlanması öylesine güçlüdür ve Anadolu halkı tarafından Türk ulusu tarafından o şekilde benimsenmiştir ki hiçbir güç bu birliği bu kardeşliği bozamaz. Bu anlayış Kurtuluş Savaşında Atatürk ün en büyük yardımcısı olmuştur. Yurdumuzu işgal eden güçlere karşı Atatürk bu topraklara koşmuştur. Türk halkı Atatürk’ü kucaklamıştır. Atatürk’e destek vermiştir erenler. Ve sayesinde Türk ulusunun kucağında bağrında Kurtuluş Savaşımız başarıyla sonuçlanmıştır. Biz bugün bunun sonucu olarak huzur ve barış içerisinde birlik içerisinde bu güzel coğrafyada kutsal vatanımızda bir arada bulunmanın onurunu coşkusunu ve mutluluğunu taşıyoruz. Bize bugünleri bırakan Atatürk başta olmak üzere bütün arkadaşlarına ve emek veren herkese Anadolu aydınlanmasının kutsal mimarlarına teşekkür borçluyuz. Hepsinin ruhları şad olsun. Birlik kardeşlik aydınlanma özgürlük ve bağımsızlık içerisinde barış içerisinde yaşamaktan başka bir şey istemiyoruz. Türk ulusu bunu hak etmektedir. Sevgili canlar; hepimiz Türk ulusunun çimentosuyuz. Hepimiz bu birliği bu bütünlüğü yaşatmak için bir arada olacağız. Ehlibeyt Kudret Dağı Vakfı buna katkı vermektedir. Bizi bir araya getirmekte bu kutsal değerleri hatırlatmaktadır. Paylaştıkça değerler artar. Gönüller paylaştıkça bir olur. Bu nedenle etkinlik son derece önem taşımaktadır.

CEMEVLERİNE DESTEK VERİLİYOR

Cemevlerine Türkiye Cumhuriyeti devleti destek vermektedir. Devlet dediğimiz varlık kişilerden ötedir. Değişmez. Türkiye Cumhuriyeti devleti sonsuza dek yaşar. Bizler. Hepimiz faniyiz. Fakat Türkiye Cumhuriyeti devleti temel ilkelerini oluşturan Atatürk ilkeleriyle, aydınlanma bilinci ile ve insanı en yüce değer olarak kabul eden Anadolu felsefesi ile Türk ulusunu bir araya getiren bütün değerlerle sonsuza dek yaşayacaktır. Bunun temelinde bizi bir araya getiren bu toplantılar bu kurumlar bu coşkular bulunmaktadır. Bu heyecanlar. Hepinize destek verdiğiniz için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Etkinlikte konuşmaların ardından aşure ikram edilirken, protokol üyeleri de vakıf Cemevini inceledi.

(Volkan SINAYUÇ)