José Martí Küba Dostluk Derneği'nin desteği ile Bilim ve Aydınlanma Akademisi’nden oluşan ekibin Küba Bilim Gezisi'nde çekilen fotoğrafları içeren sergi Ankara Sokullu Semt Evi'nde de açılmıştı. Sergideki fotoğraflar, bilim gezisi, Küba devrim tarihi ve Küba'nın günlük yaşamına dair kesitler içeriyor.

Anadolu’daki diğer semt evlerinde de açılması beklenen serginin açılışına TKP İl Başkanı Erol Celep, HDP İl Başkanı Şeref Karataş ile davetliler katıldı. Bahçelievler Semt Evi ve Jose Marti Küba Dostluk Derneği tarafından ortaklaşa açılan fotoğraf sergisi haftasonu sona erdi.

Prof. Dr. Erhan Nalçacı konuşmasında Küba’nın ABD ablukası altında olduğunu, zor koşullarda ablukaya karşı mücadele verdiğini bu olumsuzluklara rağmen insanlığa aşı armağan ettiğini söyledi. Ayrıca sosyalizmin bilime kazandırdığı avantaj ve üstünlüklere değindi.

Küba seyahat heyetinde yer alan Ziraat Mühendisi Özgür Selvi ise fotoğraflardan edinmek isteyenlere talep etmeleri halinde belirli bir ücret karşılığında iletebileceklerini söyledi.

Serginin gezilmesinden sonra Bahçelievler Semt Evi ve Dayanışma Meclisi’nin ortak düzenlediği “Sosyalizm Dış Politikada Ne Değiştirecek?” başlıklı bir seminer gerçekleştirildi. Prof. Dr. Erhan Nalçacı tarafından verilen seminerde dış politikaya dair çarpıcı konular ele alındı.

(Haber Merkezi)

