TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta heyecan yarın oynanacak 30.hafta maçları ile devam edecek. Lider Çorum FK, Başkent deplasmanında, Ankaraspor’la karşılaşacak.

19 Mart’ta, evinde Sivas Belediye’ye karşı aldığı 3-0’lık galibiyetle liderliği yeniden alan ve bir daha koltuktan kalkmayan Çorum FK, yarın son haftaların formda takımlarından Ankaraspor karşısında da galibiyet arayacak. Amed ve Erokspor gibi iki şampiyonluk adayını peş peşe devirerek yarışta saf dışı bırakıp, Şanlıurfaspor’la zirve yarışında baş başa kalan Çorum FK, zorlu Ankaraspor maçında kazanıp hem galibiyet, hem yenilmezlik serisini sürdürmek, hem liderliğini devam ettirmek, hem de ilk yarıda 3-1 kaybettiği maçın rövanşını almak istiyor. Zorlu maç öncesinde cezalı oyuncu bulunmazken, sakatlıkları süren Ozan Sol, Selim Ilgaz, Timur Temeltaş, Berkay Can Değirmencioğlu ve Muhammed Mustafa forma giyemeyecek.

Teknik direktörlük görevine Bayram Toysal’ın getirilmesinden sonra çıktığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik alarak play-off yolunda iddialı konuma gelen Ankaraspor cephesinde de hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor. Başkent ekibi, lider Çorum FK’yı da yenerek iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

54 puanlı lider Çorum FK ile 42 puanlı 7.sıradaki Ankaraspor arasında yarın Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı’nda, saat 15.00’te başlayacak maçı Balıkesir bölgesi A klasman hakemlerinden Oğuzhan Çakır yönetecek.

(Hüseyin AŞKIN)

