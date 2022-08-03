Eğitim Gücü Sen Genel Merkez Kurucular Kurulu Üyesi ve Çorum İl Başkanı Ahmet Ölçer, 31 Temmuz 2022’de gerçekleştirilen KPSS’nin ardından, bazı adayların KPSS’de sorulan soruların bir yayınevi tarafından daha önceden yayımlandığına yönelik iddialarının büyük ses getirdiğini belirtti.

KPSS’ye giren adaylar tarafından sınava hazırlık kitaplarından ve videolarından paylaşılan fotoğraf ve görsellerde yer alan sorular ve ÖSYM sorularının birebir aynı olmasının iddiaları doğrular nitelikte olduğunu kaydeden Ölçer, “Yayınevi tarafından gerek video yayınında çözülen gerekse deneme sınavında paylaşılan sorularda, imlaya ve şıklara dek tüm ayrıntıların aynı olması ‘2022 KPSS soruları sızdırıldı mı?’ endişesini beraberinde getirdi.

İlerleyen saatlerde ÖSYM Başkanlığı tarafından iddiaların asılsız olduğuna yönelik yapılan açıklamalar ise kamu vicdanını rahatlatacak nitelikte olmadı. Bu açıklamalarda adayların paylaşmış olduğu ekran resimlerine dair bir açıklamanın yer almaması da kafalarda soru işareti yarattı” dedi.

ÖSYM’nin “incelemelerimiz neticesinde iddiaların asılsı olduğu anlaşılmıştır” açıklamasının ardından, Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası Genel Başkanımız Oğuz Özat’ın ulusal haber kanallarında “iddiaları sunan benim. ÖSYM beni aramış mı? İddiaların çıkmasının üzerinden 2 saat geçmeden, ÖSYM ilgili iddiaların asılsız olduğunu nasıl ortaya çıkarmış, nasıl bu kadar sürede, gerçekten soruların sızdırılmadığını ortaya çıkarmıştır” şeklinde açıklamalarda bulunduğunu belirten Ölçer, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Yaşanan gelişmeler üzerine Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Devlet Denetleme Kuruluna KPSS için inceleme talimatı vermiş, elde edilen verilen titizlikle değerlendirilerek, gerekli adımların atılacağını ifade etmişti.

Ve bu gece yayınlanan resmi gazetede ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygül görevden alındı.

ÖSYM; hani iddialar asılsızdı? Ne oldu da Başkan gece yarısı görevden alındı? Görevden almak yeter mi? Bu işleri kimler hangi amaçla organize etti? Bu sorular kimlere verildi? ÖSYM Başkanının görevden alınmasıyla konu kapanacak mı? Anne-babalar binbir zorluk altında çocuklarını sınavlara hazırlamaya çalışıyor. Dişinden tırnağından arttırarak okutmaya çalıştığı çocuklarının vebaline kimler girmek istedi? Gençlerin umudu ve geleceği ne olacak? “Çok şükür”, ÖSYM Başkanı görevden alındı deyip konuyu kapatacak mıyız?

Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası olarak sınavın iptali için gerekli girişimlere başladık. Konuyla ilgili olarak yargıya başvuruyoruz. Gençlerimizin döktükleri gözyaşlarını verdikleri emekleri heba ettirmeyeceğiz.

Eğitim Gücü Sen olarak konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz.” (Haber Merkezi)