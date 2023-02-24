Hüsnü Karaçar ve arkadaşları yaptırılan Türk Bayrağı’nı köyün en yüksek tepesine yerleştirdi. Türk Bayrağı’nın Kızılırmak’tan Çankırı’ya gidenler tarafından görüldüğü belirtildi.

Karaçar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Köyümüzün en yüksek tepelerinden olan Kocatepe Mevkiine Türk Bayrağımızı yerleştirdik. Kendi imkanlarımızla görkemli bayrağımız Sungurlu’da yapılıp köyümüzün girişi Kocatepe Mevkiine montajı yapılmıştır. Türk Bayrağımızı gördükçe gururlanıyoruz. Türk Bayrağımız için canımız feda” dedi.

Köy sakinleri ve Türk Bayrağı’nı gören vatandaşlarda, bu duyarlı davranışlarından dolayı Hüsnü Karaçar’ı tebrik etti.

(Volkan SINAYUÇ)

