Çorum Mislerovacığı Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Kenan Uğurcan, Sayman Bayram Kentel ve Yönetim Kurulu Üyesi Servet Kurtoğlu, CHP İl Başkanı Tahtasız’ı ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Tahtasız ve dernek yöneticileri gündeme dair bazı konularda görüş alışverişinde bulundu.

Mehmet Tahtasız daha sonra ise Çorum Merkez Eskiköy Köyü Muhtarı Turabi Üreyen ile Mecitözülü dede Hüseyin Gazi Öz’ü ağırladı.

CHP İl Başkan Tahtasız, İl Başkan Yardımcısı Ümit Er’in de hazır bulunduğu ziyarette bulunan iki heyete de teşekkür etti.



(Uğur GÖRKEM)

