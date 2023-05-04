CHP Milletvekili Adayı Burçin Solmaz Polat, Çorum Merkez, Ortaköy ve Alaca İlçesine bağlı bazı köyleri ziyaret ederek, köy halkının sorunlarını sahada tespit etti.

Milletvekili Adayı Polat ve beraberindekiler; Ovasaray, Cemilbey, Yeşilyayla, Küçük Palabıyık, Kirazlıpınar, Mollahasan, Keşlik, Soğucak, Yaylacık, Kızılhamza, Fındıklı, Salbaş, Karahacip, Kavakalan, Cevizli, Büyükkışla, Asar, Senemoğlu köyleri ile Aşdağul beldesini ziyaret etti.

Tarım ve hayvancılık alanında yaşanan sorunlara değinen Polat, kalkınmanın, büyümenin, gelişmenin ancak ve ancak üretime önem vermekle mümkün olacağını savundu.

Köy halkının yoğun ve sıcak ilgisiyle karşılanan Burçin Solmaz Polat, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Millet İttifakı milletvekili adaylarına destek istedi.

Burçin Solmaz Polat, vatandaşların sandığa, demokrasiye, oylarına sahip çıkmaya davet etti.

Burçin Solmaz Polat’a ziyaretleri sırasında; CHP Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Hanim Ergül, Aşdağul önceki dönem Belediye Başkanı Dursun Uzunca, Av. Mehmet Solmaz ile parti yöneticisi Veli Uysal da eşlik etti.

(Haber Merkezi)