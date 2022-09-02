Telefon sorunuyla ilgili hazırlanan raporu Meclis üyelerinin bilgisine sunan Araştırma ve Geliştirme (ARGE) Komisyonunca hazırlanan raporları Komisyon Başkanı Abdullah Tiryaki, köylerde GSM sıkıntısından dolayı telefonların çekmediğini belirterek, “Köylerde telefon hattı direklerin devrik olması ve kabloların da kopuk olması nedeniyle kısa sürede arızalar giderilmemektedir. Bu nedenle bazı köylerimizde haberleşme ve internet konusunda mağduriyet yaşanmaktadır. Vericilerden kaynaklanan nedenlerden dolayı telefondan görüşme yapılamamaktadır” dedi.

Öte yandan Çevre ve Sağlık Komisyonu Başkanı Kemal Özönal ise 17 bin 953 adet büyükbaş işletmesinde 239 bin 645 büyükbaş hayvan, 2 bin 707 küçükbaş işletmesinde 312 bin 77 adet küçükbaş hayvan varlığı olduğunu belirterek, “Hayvancılık işletmelerinde oluşan katı ve sıvı atıkları ile koku ve çevresel etkiler ise 2872 sayılı Çevre Kanunu gereğince Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı sorumluluğundadır” dedi.

Köylerde depolanan gübrelerin havaların ısınmasından dolayı yaşanan kirlilik, koku ve hastalıklardan bahseden Özönal, “442 sayılı köy kanunu söz konusu hayvansal atık yönetimiyle ilgili köyün gübreliğini köyden uzakta, uzakça yol üstü olmayan sapa ve rüzgar altı yer yapılmasını ve herkese o gübrelikten yer gösterilmesi hükmü yer almaktadır. Bu kanunun ve bu kanuna bağlı ilgili yönetmeliklerin yürütülmesinden köy muhtarları sorumludur” ifadelerinde bulundu.

(Samet YILMAZ)