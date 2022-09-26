İlçeye bağlı Gülderesi Köyü’nde çiftçilikle uğraşan Hasan Basri Körpe, köyünden çıkarmadığı 19 SH 579 plakalı traktörüne Elmadağ’da trafik cezası kesildiğini öğrendi. Saat'te 57 kilometre hızla Elmadağ’dan Kırıkkale istikametine gidildiği için 888 TL trafik cezası yazıldığını söyleyen Körpe, bu cezanın kendisine ait olmadığını iddia etti.
Traktörünün köy dışına hiç çıkmadığını ve istese de traktörle Elmadağ kadar gidemeyeceğini söyleyen Hasan Basri Körpe, “Yazılan ceza bana ait olmadığı için itiraz ettim, iptal edilmesini istiyorum” dedi.
Köyden çıkmayan traktöre trafik cezası geldi
Çorum’un Sungurlu ilçesinde yaşayan yaşlı adamın traktörüne, hiç gitmediği Elmadağ’da yazılan trafik cezası geldi.
İlçeye bağlı Gülderesi Köyü’nde çiftçilikle uğraşan Hasan Basri Körpe, köyünden çıkarmadığı 19 SH 579 plakalı traktörüne Elmadağ’da trafik cezası kesildiğini öğrendi. Saat'te 57 kilometre hızla Elmadağ’dan Kırıkkale istikametine gidildiği için 888 TL trafik cezası yazıldığını söyleyen Körpe, bu cezanın kendisine ait olmadığını iddia etti.
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