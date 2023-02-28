Olay İskilip İlçesi’nin Kayaağzı Köyü’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre; Mehmet Yüce isimli vatandaşa ait traktör, garajda park halinde bulunduğu sırada, 2.5 kiloluk bir pet şişeye doldurulmuş boya ile traktörün yanına gelen kişi veya kişiler, gelişigüzel boyama yaptı.

Traktörün her tarafına boya süren şahıs, olay yerinden uzaklaştı. Traktörünü rastgele boyanmış olarak gören Mehmet Yüce ise karşılaştığı manzara karşısında şok oldu.

Traktör sahibi Mehmet Yüce, Jandarmaya müracaat ederek suç duyurusunda bulundu ve boyama olayını gerçekleştiren kişi veya kişilerin bulunmasını istedi. Mehmet Yüce, “Müslümanlıkta böyle bir zarar verme şekli var mı? Traktörden ne istediniz?” diyerek olaya tepki gösterdi.

Mehmet Yüce’nin traktörün kaportasını ve boyanmış tüm yerlerini değiştirmek zorunda kalacağı, bir yığın masrafla karşılaştığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(Haber Merkezi)

