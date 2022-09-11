Kazada araç pert olurken sürücü Sapankaya’da yaralandı. Kaza, o an yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı ile 112 Acil Servis’e bildirildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaralı Gazi Sapankaya ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Sapankaya, ambulans ile kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

NE UYARI LEVHASI, NE DE İKAZ LAMBASI

Kazaya neden olan mucur yığınlarının bölgede trafik akışını olumsuz yönde etkilediği belirtiliyor. İl Özel İdaresi veya taşeron firmanın söz konusu yola bir buçuk aydır mucur yığmaya devam ettiğini belirten yurttaşlar, herhangi bir uyarı ve ikaz levhasının bulunmamasının burada benzer kazalara neden olduğunu ifade etti.

MUCUR YIĞINI YOLDA TEHLİKE YARATIYOR

Merkeze bağlı Eskiekin, Kazıklıkaya, Turgut, Güverselek ( Kutluca) Vakıflar grup köy yolu üzerinde bulunan mucur yığınının gece gündüz ulaşım sağlayan bütün araçlar için tehlike arz ettiğini belirten bölge sakinleri buraya acilen trafik uyarı ve ikaz levhası ve ışıklarının yerleştirilmesini istiyor.

“DAVACI OLACAĞIZ”

Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan inşaat ustası Gazi Sapankaya’nın yakınları; ‘Önlem almadan çalışma yürüten kurumun İl Özel İdaresi veya ona bağlı taşeron firma olduğunu biliyoruz. Bizler bu tedbirsizliğin sorumlularını dava edeceğiz. Yolda sürücü ve yayaların can ve mal güvenliğini tehlikeye sokan ve kazalara sebep olan yetkililerin hukuk önünde hesap vermesini isteyeceğiz” dedi.

(Haber Merkezi)

