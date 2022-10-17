Merkeze bağlı Balıyakup ile Karagöz Köyü arasındaki 6 km’lik stabilize yol, yıllardır asfalta kavuşamadı. Toz ve toprak içerisinde olan yol, köy halkını zor durumda bırakıyor.

Ayrıca Karagöz köyünün ilerisindeki Hımıroğlu ve Karadağ köyü yolları da oldukça perişan durumda. Bölgede yer alan köylerin muhtarları defalarca İl Özel İdaresi’ne ve ilgili kurumlara başvuru yapmalarına rağmen bugüne kadar sonuç alamadı.

Adı geçen köyleri Ortaköy ilçesine ve Cemilbey’e bağlayan önemli bir yol olmasına rağmen asfalt yapılmaması köy halkının tepkisiyle karşılaşıyor.

Cenaze gibi durumlarda köy halkı tamamen yol mağduru olmakta. Yolların bir an önce yapılması, asfaltlanması ve çağın gereklerine uygun hale getirilmesi talep ediliyor.



(Haber Merkezi)

