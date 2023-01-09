Çatak Köy Yaşam Merkezi, ihtiyaçlar doğrultusunda anaokulu, ilkokul, kurs merkezi, doğa, bilim ve tasarım gibi farklı alanda hizmet veren atölyelerle gençlik kampları gibi eğitsel ve sosyal etkinliklerin yapılacağı alanlara dönüştürüldü.

Çatak Köy Yaşam Merkezi’nde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak, onlara rehberlik etmek, sosyal ve kültürel gelişimlerine destek vermek amacıyla Halk Eğitimi Merkezi tarafından kurslar düzenlendi.

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, “Hayat boyu öğrenme kapsamında arıcılık, el sanatları ve Kur'an-ı Kerim kurslarımız ile 85 vatandaşımıza burada eğitim verdik. Çatak Köyü İlkokulu 2022-2023 eğitim öğretim yılında Köy Yaşam Merkezleri Projesi kapsamında tekrar hizmete açılarak öğrencilerine kavuştu. Devletimizin imkânlarını tüm öğrenci ve vatandaşlarımıza sunmak en temel amacımız. Çatak Köy Yaşam Merkezimiz ihtiyaçlar doğrultusunda çok amaçlı bir merkez olarak aktif bir şekilde kullanılacak ve buradan tüm vatandaşlarımız faydalanacak” dedi.

(Haber Merkezi)

