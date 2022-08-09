Çorum merkez Kızılpınar Köyü’nde geleneksel olarak düzenlenen Fasulye Şenliği, bu yıl yine coşkulu geçti.

Çorum’da köy derneklerinin düzenliği büyük şenliklerden biri olan Kızılpınar Köyü Geleneksel 15. Karagöl Fasulye Şenlikleri, yoğun bir katılımla, coşku içerisinde gerçekleştirildi.

Türk Halk Müziğinin sevilen sanatçısı Mustafa Özarslan ve Çorumlu sanatçıların sahne aldığı şenlikte alanı dolduran birlerce kişi unutulmaz bir gün yaşadı.

Kızılpınar Köyü Muhtarı Ekrem Uyar, Dernek Başkanı Menduh Günen ve köy halkı tarafından organize edilen şenliğe, çok sayıda kurum ve firma da sponsorluk desteği verdi. Şenlik, coşkulu ve görkemli olduğu kadar olgunluk içerisinde geçti.

Gazeteci Servet Seyfettin Mete’nin sunduğu şenlikte kendine özgü söylediği türkülerle milyonlarca hayranı bulunan ünlü sanatçı Mustafa Özarslan’ın yanı sıra Nergiz Ay, Tuğçe Kılıç ve Tuncay Turna sahne aldı.

Tüm katılımcılara bölgenin meşhur fasulyelerinden yapılan yemeklerin ikram edildiği şenlikte ağalık ve fasulye yarışmaları da düzenlendi.

2022’NİN AĞASI AKMAN GÖNEN

Karagöl Şenliğinde ağalık yarışması bir hayli çekişmeli geçti. Kınalı koçun satışa sunulduğu yarışmada adaylar açık artırma usulü kıyasıya yarıştı. Canlı hayvan alım satımı yapan Akman Gönen, 15 bin lira ile yılın ağası seçildi.

Eşi ile birlikte ağalık kıyafetlerini giyen Akman Gönen, kendisine verilen koçla birlikte hatıra fotoğrafları çektirdi.

PROTOKOLDEN YOĞUN KATILIM

Kızılpınar Köyü Karagöl Fasulye Şenliğine; CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Erkan Yıldız, DEVA Partisi İl Başkanı Elvan Can Çabuk, DEVA Partisi Merkez İlçe Başkanı Necati Burak Peker, CHP İl Genel Meclis üyeleri Yıldız Bek, Suat Atalay, CHP Belediye Meclis Üyesi Nazik Bulut, CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi Yönetim Kurulu Üyeleri, İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Çorum Ticaret Borsası Meclis Başkanı ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mustafa Fındıkçı, Par Plastik ve İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. sahibi İrfan Yaşar, Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ahmet Pehlivan, esnaf odalarının başkanları, Dedesli Ovası Türkmen Köyleri Dernek Başkanı Arap Filiz ve yönetimi, CHP önceki dönem il başkanı Hasan Eray Tüfekçi, Sorkoğlan Köyü Derneği Başkanı Güngör Atak, Çanakçı Köyü Dernek Başkanı Resul Yiğitoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Mehmet Bayrak, Belediye – İş Sendikası Şube Başkanı Mehmet Şen, Çorum Merkez Köy Muhtarları Derneği Başkanı Hacı Koca, muhtarlar ile çok sayıda davetli katıldı.

Şenliğin sunucusu Seyfettin Servet Mete de performansıyla ve yaklaşımı ile göz doldururken, sponsorluklar, yarışmalar ve katılımcıların bağışları ile köy bütçesine önemli katkılar sağladı. (Tugay GÖKTÜRK)