Çorum’da içerisinde ateş yakılan okulda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Çorum Merkez Çıkrık Köyü’nde kullanılmayan köy okulunda kimliği belirsiz kişi yada kişilerce yakılan ateş yangın çıkarttı. Okul binasında yükselen dumanları farkeden vatandaşların ihbarı ile köye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Çorum Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, okulda Olay Yeri İnceleme Ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.