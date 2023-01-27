İlçeye bağlı çok sayıda köyün muhtarı bir araya gelip Milli Savunma Bakanlığına giderek, Bakan Yardımcısı Muhsin Dere’yi ziyaret etti.

Muhtarlar, ilçe merkezi ve köylere yaptığı hizmetlerden dolayı plaket taktim ettikleri Bakan Yardımcısı Muhsin Dere’ye misafirperverliğinden dolayı da teşekkür ettiler.

Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, “İnsanlarımızın dertlerine çare olmak için, yurdumuzun ücra köşelerinde özveriyle görev yapan, güzel ilçemiz Sungurlu’muzun her bir köşesine hizmetin eksiksiz gelmesi için gece gündüz çalışan kıymetli köy muhtarlarımızı Bakanlığımızda misafir ettim. Muhtarlarımıza ziyaretleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Muhtarlarla yakından ilgilenerek, taleplerini dinleyen Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, not aldığı isteklerinin yerine gelmesi için elinden geleni yapacağını söyledi.

Ziyarete katılan Halk Ozanı İbrahim Armutçuoğlu (Karakelek) söylediği deyişlerle, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere’ye memleketine yaptığı hizmetleri için kendi usulünce teşekkür etti.

Çeşitli hediyelerin takdim edildiği ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

(Haber Merkezi)

