2.Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, bugün oynanacak 26.haftayı bay geçeceği için, 3.Lig 2.Grup lideri Alagöz Holding Iğdır FK ile hazırlık maçında karşılaştı. Ankara’da oynanan maçın genelinde çok kötü bir futbol sergileyen Çorum FK, ilk yarıda yediği gollerle sahadan 2-0 yenik ayrıldı.

İLK YARIDA YEDEKLER

Osmanlı Stadı’nda, saat 14.00’te başlayan maçta Çorum FK Teknik Direktörü Tahsin Tam, ilk yarıda yedek ağırlıklı bir kadroyu sahaya sürdü. Çorum FK’nın ilk 11’de Bayram, Mustafa Emre, Emre Öztürk, Mustafa Eren, Fatih Selimhan, Timur, Eren Aydın, Ferhat, Muhammed Mustafa, Selim Ilgaz ve Sabrican yer aldı. Iğdır FK ise sahaya Oğuz, Ahmet, Burak, Muhammet Mustafa, Çağatay, Tuğkan, Muhammed Akarslan, Enes Nalbantoğlu, Mehmet Özdıraz, Mustafa ve Ömer Faruk on biri ile çıktı.

PERDEYİ ENES AÇTI

Maça iyi başlayan Iğdır FK, henüz 9.dakikada golü buldu. Bu dakikada, savunmadan atılan uzun topta, Çorum FK savunmasının arkasına koşu yapan Enes Nalbantoğlu, topla birlikte ceza sahasına girdi, sol çaprazdan, karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaparak, takımını 1-0 öne geçirdi. Sezona Çorum FK’da başlayan Enes, Iğdır FK’ya kiralık verilmişti.

Karşılaşmanın 34.dakikasında fark ikiye çıktı. Sağdan gelişen atakta, Muhammed Akarslan’ın pasında topla buluşan Mehmet Özdıraz, yayın sağından bir vuruşla kaleci Bayram’ı avladı: 0-2.

Çorum FK, Mustafa Muhammed, Eren ve Sabrican’la yakaladığı net fırsatları değerlendiremeyince ilk yarı Iğdır FK’nın 2-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

İKİNCİ YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI

İkinci yarıda iki takım da çok sayıda oyuncu değişikliği yaptı. İkinci yarıya Mustafa Emre’nin yerine Serkan, Mustafa Eren’in yerine Salih Zafer, Fatih Selimhan’ın yerine Mertcan, Sabrican’ın yerine ise Gökhan değişiklikleri ile başlayan Çorum FK’da, 63.dakikada Timur’un yerine Atakan Cangöz, Ferhat’ın yerine Murat, Muhammet Mustafa’nın yerine Sinan, 73.dakikada da Selim Ilgaz’ın yerine Erkan, Eren’in yerine de Hurşit girdi.

İlk yarıda olduğu gibi ikinci yarıda da beklenilen oyununu ortaya koyamayan Çorum FK, gol yollarında etkisiz kalırken, Iğdır FK biri son dakikada olmak üzere çok net fırsatlardan yararlanamadı.

İki takım da ikinci yarıda gol bulamayınca karşılaşma Iğdır FK’nın 2-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

Müsabakayı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın ve Alagöz Holding Iğdır FK Başkanı Cantürk Alagöz birlikte izledi.

(Hüseyin AŞKIN)