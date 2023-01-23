Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Başkanlığı (KOSGEB) Çorum İl Müdürlüğü tarafından Çorum’da KOBİ’lere sağlanan desteklerle ilgili veriler açıklandı. Açıklamada, Çorum’daki 594 KOBİ’ye 54 milyon 180 bin TL kaynak sağlandığı ifade edildi.

Kentteki KOBİ’lerin yönetim becerilerini ve yetkinliklerini geliştirmek, Ar-Ge ve inovasyona dayalı faaliyetlerini artırmak, girişimcilik kültürünü geliştirmek ve başarılı yeni işletmelerin kurulmasını teşvik etmek için çalışmaların etkin bir şekilde sürdürüldüğünün ifade edildiği açıklamada, 2022 yılı içerisinde 4 işletmeye “AR-GE inovasyon destek programı” kapsamında 576 bin353 TL, 11 işletmeye “AR-GE, ÜR-GE ve inovasyon destek programı” kapsamında 1 milyon 466 bin 981 TL, 133 işletmeye “geleneksel girişimci genel destek programı” kapsamında 890 bin TL, 83 işletmeye “ileri girişimci destek programı” kapsamında 5 milyon 961 bin 964 TL, 1 işletmeye “işbirliği destek programı” kapsamında 1 milyon 735 bin 405 TL, 63 işletmeye “işletme geliştirme destek programı” kapsamında 1 milyon 289 bin 744 TL, 1 işletmeye “KOBİ tekno yatırım destek programı” kapsamında 372 bin 562 TL, 293 işletmeye “mikro ve küçük işletmelere hızlı destek programı” kapsamında 41 milyon 640 bin TL, 1 işletmeye “yaşayan kültür mirası işletmeler destek programı” kapsamında 47 bin 637 TL ve 4 işletmeye “yurtdışı pazar destek programı” kapsamında 200 bin 137 TL destek verildiği kaydedildi.(Haber Merkezi)

