KOSGEB Müdürü Yıldız, Çorum Ülkü Ocakları Üniversite Teşkilatları ile bir araya geldi. Yıldız burada girişimcilik ve istihdam konularında bilgilendirmede bulundu.

İl Müdürü Yıldız, KOSGEB Girişimcilik Belgesi’ne sahip olan kişilerin kurumun destek projeleri tarafından sunulan pek çok imkandan faydalanabileceğinden bahsetti.

Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik, “KOSGEB İl Müdürümüz, desteklerden faydalanmak için verilen Geleneksel Girişimcilik Eğitimleri ve İleri Girişimcilik Eğitimleri sertifikalarını almaları tavsiyesinde bulundu. Kıymetli Müdürümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, çalışmalarında kolaylıklar dileriz” dedi.



(Haber Merkezi)

